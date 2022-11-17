تقرير.. روسيا استخدمت في أوكرانيا 7 أنواع من الألغام المحظورة دوليا

قالت "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" إن روسيا استخدمت في أوكرانيا ما لا يقل عن سبعة أنواع مختلفة من الألغام الأرضية المحظورة دوليا.

وكانت روسيا هي الدولة الوحيدة، إلى جانب ميانمار، التي لجأت إلى مثل هذه الأسلحة خلال الفترة بين منتصف عام 2021 وأكتوبر من عام 2022، بحسب ما ورد في تقرير المنظمة الدولية المعنية برصد الألغام.

وتم اكتشاف الألغام والتخلص منها - جزئيا - في المناطق التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها.

وكانت موسكو قد اتهمت كييف بزرع ألغام أرضية بنفسها. ومع ذلك، لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

جدير بالذكر أن معظم ضحايا الألغام الأرضية يكونون من المدنيين.

وأشار التقرير الذي نُشر اليوم الخميس، إلى أن هناك أكثر من 5500 شخص قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية والذخائر الأخرى التي تم تركها في الأرض في عام 2021.