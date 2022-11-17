25 مصاباً.. سيارة تصدم مجموعة من متدربي الشرطة في لوس أنجلوس

صدمت سيارة مجموعة من عناصر الشرطة المتدرّبين أثناء حصة ركض صباح الأربعاء ما أوقع 25 مصابا، جروح خمس منهم خطيرة، بحسب مسؤول الشرطة المحلية في لوس أنجلوس.

فاجأت السيارة التي كانت تسير في اتجاه خاطئ عناصر الشرطة خلال حصة ركض صباحية، فصدمتهم بقوة من دون يبطئ سائقها السرعة، ما خلف مشهدا "أشبه بحادث سقوط طائرة"، وفق قول قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس ألكس فيلانويفا.

وأضاف في مؤتمر صحافي "كان هناك الكثير من الأجساد المنتشرة في كل الأنحاء بجروح متفاوتة ما شكّل مشهدا صادما لجميع الأشخاص المعنيين".

وأشار إلى أن بين المصابين "من بُترت أطرافهم"، وأن واحدا منهم أخضع لتنفس اصطناعي.

أظهر فيديو التُقط في مكان الحادث سيارة سوداء من نوع "إس يو في"، متوقفة على الرصيف أصيبت مقدمتها بأضرار. وكان سائقها يسير في اتجاه معاكس لحظة الحادث، وفق ما نقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن فرق الإنقاذ.

من جهته قال فيلانويفا إن بعض الشرطيين سمعوا سائق السيارة (22 عاما) يزيد السرعة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يكن مخمورا، وقد أوقف في مكان الحادث.

من جانبها، نقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن مصادر أمنية أن السائق صرح للمحققين أنه "نام" أثناء القيادة. وقد أخضع لتحاليل للكشف عما إذا كان تحت تأثير مخدرات.