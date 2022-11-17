إلغاء اجتماع بين سوناك والرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة الـ20

قال متحدث باسم داونينغ ستريت، أمس، إنه تم إلغاء اجتماع كان مزمعاً بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة الـ20، بسبب «مسائل تتعلق بجدول الأعمال».

واختل جدول القمة المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا، بسبب اجتماع طارئ تمت الدعوة إليه، بعد مقتل شخصين جراء سقوط صاروخ في بولندا بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يعقد سوناك وشي أول اجتماع بين قادة من بريطانيا والصين منذ ما يقرب من خمسة أعوام، وكان مكتب سوناك قد قال سابقاً إن رئيس الوزراء سيسعى إلى تأسيس «علاقات صريحة وبناءة».