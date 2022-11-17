الرئيس الصيني يتهم رئيس الوزراء الكندي بتسريب تفاصيل اجتماعهما الخاص

واجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في قمة مجموعة العشرين، واتهمه بتسريب تفاصيل اجتماع خاص تم بينهما، في لمحة صريحة استثنائية عن تفاعلات شي مع غيره من قادة العالم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال شي لترودو عبر مترجم: «كل شيء ناقشناه تم تسريبه إلى الصحف. وهذا غير ملائم، وهذه ليست الطريقة التي أجريت بها محادثاتنا، أليس كذلك؟»، وأضاف شي «إذا كنت مخلصاً فيجب أن نتواصل باحترام متبادل».

وردّ ترودو «في كندا نؤمن بالحوار الحر والمنفتح والصريح، وهذا ما سنواصله. وسنواصل التطلع إلى العمل معاً بشكل بنّاء، ولكن ستكون هناك أشياء سنختلف بشأنها».