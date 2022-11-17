بغداد.. تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد

دانت دولة الإمارات بشدة القصف الذي استهدف إقليم كردستان شمال جمهورية العراق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن التضامن مع العراق الشقيق في الإجراءات التي يتخذها لحماية سيادته واستقراره، مؤكدة حرصها على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة العراقية وللشعب العراقي الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جهة أخرى أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس، عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد «الكبرى»، في قرار

يأتي عقب تأكيد رئيس الحكومة العراقية، محمد السوداني، أن أولوية ولايته هي «مكافحة الفساد».

وجاء في بيان هيئة النزاهة الحكومية، أن رئيسها القاضي حيدر حنون أصدر أمراً بتشكيل «الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمهمة».

ويتولى حنون رئاسة الهيئة العليا التي ستضم مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، إضافة إلى عدد من محققيها، وفقاً للبيان. من جهة أخرى، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي بمقتل عنصرين من «داعش»، بعد اشتباكات مع القوات العراقية في إحدى مناطق محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحافي أمس، إن اثنين من عناصر «داعش» قُتلا بعد اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك.