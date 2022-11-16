رئيس الدولة يغرس شجرة القرم في حديقة "نغوراه راي ".. على هامش اجتماعات قمة العشرين في إندونيسيا

غرس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة شجرة القرم في "حديقة غابات نغوراه راي " الإندونيسية التي تعد نموذجاً للاستدامة والاهتمام الذي توليه جمهورية إندونيسيا للبيئة والاستدامة البيئية .. وذلك على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا الصديقة.

وقام سموه بجولة في الحديقة واستمع إلى شرح بشأن حضانة القرم فيها إضافة إلى ما تتضمنه الحديقة من أنواع مختلفة من النباتات بجانب المحميات الطبيعية التي تعزز جهود إندونيسيا في مجال مواجهة التغيرات المناخية.