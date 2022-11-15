رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الفلسطيني بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة محمود عباس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور محمد أشتيه رئيس مجلس الوزراء لدولة فلسطين.