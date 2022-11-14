تحطم طائرتين عسكريتين بعد تصادم خلال عرض جوي في دالاس

قال مسؤولون اتحاديون إن طائرتين اصطدمتا في الجو في معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس الأميركية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في السماء.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن قاذفة «بوينغ بي 17 فلاينج فورتريس»، ومقاتلة «بيل بي -63 كينغ كوبرا»، تصادمتا وتحطمتا في معرض وينجز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس، مساء السبت. وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية أنه لم يتضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين، أو ما إذا كانت هناك إصابات بين الأشخاص على الأرض، ولايزال مصير من كانوا على متن الطائرتين مجهولاً.

وأظهرت مقاطع مصورة، بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي، تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما.