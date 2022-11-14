قادة "آسيان" يدعون إلى الوحدة وبايدن يتحدث عن "خطوط حمر" مع الصين

دعا الزعيم الكمبودي هون سين إلى الوحدة، مؤكدا في كلمته اليوم الأحد أمام قمة تشارك فيها روسيا والصين والولايات المتحدة، أن التوترات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن تلقي بظلالها على الجميع.

وقال رئيس الوزراء، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، في افتتاح القمة إن حل الخلافات بصورة سلمية يصب في مصلحة العالم المشتركة.

وعبر هون سين عن أمله في تبنى القادة ”روح العمل الجماعي في دعم التعددية المنفتحة والشاملة والبراغماتية والاحترام المتبادل في معالجة التحديات الوجودية والإستراتيجية التي نواجهها جميعا”.

وأضاف في كلمته الافتتاحية للقمة، التي تعقد بالتوازي مع القمة الرئيسية لمجموعة أسيان، ”أعاقت الكثير من التحديات والتوترات الحالية جهودنا السابقة التي تحققت بشق الأنفس لتعزيز التنمية المستدامة وكانت سببا في الكثير من معاناة الشعوب”.

من جهته قال الرئيس الأميركي ، اليوم الأحد، خلال قمة رابطة دول جنوب-شرق آسيا (آسيان) إنه قضى مع الرئيس الصيني شي جين بينج وقتا أطول من أي زعيم عالمي آخر، لكنه حذر من الحدود الدبلوماسية.

وقال بايدن في حديثه أمام قمة شرق آسيا: "علينا فقط معرفة أين توجد الخطوط الحمراء وما هي أهم الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لكل منا خلال العامين المقبلين".

وأعلن بايدن، اليوم، أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة آسيان سترفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، في ظل سعي واشنطن لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وتعهد الرئيس جو بايدن وزعيما اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، برد موحد ومنسق على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية، وأعلن بايدن أن الشراكة الثلاثية ”أكثر أهمية من أي وقت مضى” في حين تصعد كوريا الشمالية من استفزازاتها.

وعقد بايدن اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول. وبعد ذلك جلس الزعماء الثلاثة معا على هامش قمة شرق آسيا في كمبوديا.

من جهته اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة الأحد بالدفع باتّجاه عسكرة بلدان جنوب شرق آسيا، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لاحتواء نفوذ بكين وموسكو في المنطقة.

وكان لافروف يتحدّث إلى الصحافيين في مطار بنوم بنه بعدما حضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا، وقبل التوجّه إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين