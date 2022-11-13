البحرينيون يقترعون في الانتخابات النيابية والبلدية

أدلى الناخبون البحرينيون، أمس، بأصواتهم في صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي السادس، وكذلك المجالس البلدية، وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات نواف بن محمد المعاودة، أنه لم تسجل أية مخالفات في الانتخابات النيابية والبلدية.

ووفقاً لإحصاءات الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 يبلغ إجمالي عدد المرشحين على القوائم النهائية 507 مرشحين يختار الناخبون 40 نائباً لتمثيلهم في مجلس النواب و30 عضواً في المجالس البلدية، فيما يبلغ إجمالي الكتلة الناخبة نحو 344713 ناخباً.

وبلغت الكتلة الانتخابية في محافظة العاصمة التي تضم 10 دوائر 66148 ناخباً، وفي محافظة المحرق التي تضم ثماني دوائر 81637 ناخباً، وفي المحافظة الشمالية التي تضم 12 دائرة 121581 ناخباً، وفي المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر 75347 ناخباً.

واستقبل 15 مركزاً عاماً و40 مركزاً فرعياً من مراكز الاقتراع الموزعة وفقاً للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة، الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات والبالغ عددهم 344713 ناخباً.

وتحظى الانتخابات في البحرين بالإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من كشوف الناخبين حتى إعلان النتائج النهائية، وهو ما يجسد نزاهة وشفافية الانتخابات.

وكانت قد جرت في الثامن من نوفمبر الجاري بمقار البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج عملية الاقتراع والتصويت للانتخابات النيابية 2022 في 37 عاصمة ومدينة مختلفة حول العالم.

وتشارك 11 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الوطنية على الانتخابات النيابية والبلدية 2022.

وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، أمس، أنه لم تسجل أية مخالفات سواء في إجراءات الاقتراع أو على مستوى الدعاية الانتخابية للمترشحين في الدوائر الانتخابية ومحيطها في الانتخابات النيابية والبلدية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المعاودة قوله، خلال تفقده سير الاقتراع، إن المواطنين البحرينيين سجلوا بحضورهم اللافت والكثيف مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية مشاهد ديمقراطية غاية في الوطنية والالتزام والمسؤولية.

وأضاف المعاودة أن العملية الانتخابية منذ ساعات الاقتراع الأولى شهدت إقبالاً كثيفاً من الناخبين البحرينيين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة والاصطفاف في طوابير انتظار قبل فتح الأبواب في المراكز الانتخابية، مشيداً بما شاهده في المراكز الانتخابية الفرعية والعامة من إقبال واسع ومتوقع من شعب البحرين كما في الانتخابات السابقة.

وأعرب عن ثقته في نجاح الاستحقاق الديمقراطي في مملكة البحرين، متمنياً لجميع المترشحين التوفيق.