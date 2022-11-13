رئيسة مجلس النواب: إقبال كبير على الانتخابات

أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، أمس، بالإقبال الكبير في الانتخابات النيابية والبلدية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أمس، عن زينل قولها، أثناء الإدلاء بصوتها بأحد مراكز الاقتراع، إن «المشاركة الفاعلة من المواطنين في الانتخابات النيابية والبلدية، دليل واضح وراسخ على مواصلة التقدم للمسيرة الديمقراطية والتجربة البرلمانية لمملكة البحرين».

وأشارت إلى أن الإقبال الكبير من الناخبين البحرينيين على العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية، يشير ويؤكد على الوعي التام الذي يتمتع به المواطنون وإدراكهم لكل الحقوق السياسية ومسؤولياته الوطنية، وحرصهم التام على أداء الواجب الوطني واختيار ممثليهم لمجلس النواب والمجالس البلدية.