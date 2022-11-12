طرفا الصراع في إثيوبيا يوقعان اتفاقا لبدء تنفيذ الهدنة

وقعت الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي اليوم السبت اتفاقا يحدد خارطة الطريق لتنفيذ اتفاقية السلام التي توصل إليها الجانبان في جنوب إفريقيا هذا الشهر.

ويعقد ممثلون للحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اجتماعات في نيروبي منذ يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق حول مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام الموقع في بريتوريا.

ومن المتوقع أن يعزز إعلان اليوم السبت جهود الوسطاء من الاتحاد الإفريقي الرامية لإنهاء صراع مستمر منذ سنتين أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وقال وسطاء إنه سيسهل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويوفر ضمانات أمنية لفرق الإغاثة، ويضمن حماية المدنيين، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على التنفيذ.

وقال الوسيط أولوسيجون أوباسانجو في مؤتمر صحافي قبيل التوقيع إن التنفيذ سيبدأ فورا.

قال الجانبان إنهما ملتزمان بالإعلان، مؤكدين أنه السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار.