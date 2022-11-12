جرحى وإطلاق نار وتوقيف مسلح بجامعة في كندا

أصيب أربعة أشخاص بجروح في إطلاق نار، الجمعة، بالقرب من جامعة في مونتريال، ونقلوا إلى مستشفى، وفق ما أكد مصدر في الشرطة.

وأوقفت الشرطة مسلحا في مؤسسة تعليمية في منطقة مونتريال، واضطر عدد من الطلاب إلى التحصن بناء على طلب الشرطة أثناء تدخلها.

وأفادت المتحدثة باسم الشرطة جينيفييف ماجور وكالة فرانس برس بأنه في الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش)، سمع إطلاق نار في حديقة مقابل جامعة مونمورنسي في ضاحية لافال في مونتريال.

ولجأ أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص إلى الكلية ونقلوا في ما بعد إلى المستشفى وإصاباتهم طفيفة.