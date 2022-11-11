فرنسا تحضّ مجموعة الـ 20 على دعوة روسيا لخفض التصعيد في أوكرانيا

اعتبرت فرنسا الجمعة أن على مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى دعوة روسيا لتبني "منطق خفض التصعيد" في أوكرانيا خلال قمتها المقبلة التي تنعقد الثلاثاء والأربعاء في إندونيسيا.

سيتغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن القمة، لكن الهجوم الروسي في أوكرانيا منذ 24 فبراير وتداعياته الجيوسياسية والاقتصادية والمالية المتعددة على العالم ستكون في طليعة الاهتمامات في بالي.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "هناك مساحة واضحة للغاية في مجموعة العشرين لإيصال رسالة سلام ومطالبة روسيا بالدخول في منطق خفض التصعيد".

يلتزم عدد من دول مجموعة العشرين، مثل الصين والهند، الحذر الشديد حتى الآن، ورفضوا إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا أو عبروا بشكل غير مباشر عن مخاوف من استمرار النزاع.

وأشار مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن "عدم مشاركة فلاديمير بوتين تظهر أن تحالفاً يتشكل داخل مجموعة العشرين وأن عزلة روسيا حقيقية".

وأضاف أن "غالبية واسعة جداً داخل النادي (مجموعة العشرين) تعتبر هذه الحرب جسيمة ولا تطاق بالنسبة لبقية العالم".

ستتاح للرئيس الفرنسي الذي يصل إلى بالي مساء الاثنين، فرصة التحدث مباشرة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء وكذلك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

ومن غير المؤكد حتى الآن عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق الإليزيه. ومن المقرر أن يجري ماكرون زيارة دولة إلى واشنطن في أوائل ديسمبر.

كما لن يلتقي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي سيمثل روسيا في بالي. وقال الإليزيه "سنرى ما إذا كانت هناك اتصالات أخرى ممكنة"، بدون مزيد من التفاصيل.

وشددت الرئاسة الفرنسية على ضرورة أن يكون لدى مجموعة العشرين "خطاب واضح حول حقيقة أنه من غير المقبول استخدام الطاقة سلاحا"، في إشارة إلى خفض روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا رداً على العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب.

ومن المقرر أن يسافر إيمانويل ماكرون بعد ذلك إلى بانكوك لحضور قمة منتدى التعاون لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) يومي الخميس والجمعة.

ستكون فرنسا أول دولة أوروبية تدعى إلى المنتدى، وفق الإليزيه الذي اعتبر الدعوة "اعترافا من دول المنطقة" باستراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ.

وجعل ماكرون هذا الجزء من العالم الذي يقع في محور الاقتصاد العالمي ويشهد تنافسا متناميا بين الصين والولايات المتحدة، أولوية استراتيجية لباريس مع وجود عدة أقاليم فرنسية في المنطقة.