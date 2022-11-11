وكالة الأدوية الأوروبية تعتمد لقاح فايزر المعدل المضاد لكوفيد للأطفال

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة أنها وافقت على لقاح فايزر/ بيونتك المضاد لكوفيد-19، والذي تم تعديله لمواجهة متحور أوميكرون، للأطفال من عمر خمسة أعوام فأكثر.

وكان قد تم بالفعل الموافقة على اللقاح الذي جرى تعديله ليكون مناسبا لمكافحة المتحورين الفرعيين "بي أيه4" و"بي أيه5" كجرعة تنشيطية للأفراد من عمر 12 عاما فأكثر.

ولا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية أن تقر التوصية، لكن ذلك يعتبر مسألة شكلية.

وقال خبراء إنهم يتوقعون وقاية أوسع نطاقا ضد متحورات مختلفة من كوفيد-19.