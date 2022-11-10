مقتل 10 أشخاص إثر اندلاع حريق في المالديف

قالت قوة الدفاع في المالديف إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في مهجع للعاملين المهاجرين في عاصمة المالديف في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وأضافت القوة أن الحريق اندلع في مرآب واقع بالطابق الأرضي للمبنى في مالي، وامتد بعد ذلك إلى الطابق الأول من المبنى، حيث تقع أماكن إقامة ضيقة يعيش فيها عمال مهاجرون.

ويعيش بالمبنى 38 عاملا مهاجرا، معظمهم من الهنود، ولكن أيضا بينهم أفراد من سريلانكا وبنغلاديش.

وأوضحت القوة أنه تم إنقاذ 28 شخصا من المبنى ونقلهم لمكان أكثر أمنا.