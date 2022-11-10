فرنسا توافق على استقبال سفينة للمهاجرين رفضت إيطاليا دخولهم

قال وزير الداخلية الفرنسي إن بلاده ستستقبل ركاب سفينة إنقاذ للمهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من أسبوعين بعد أن رفضت إيطاليا دخولهم.

قال وزير الداخلية غيرالد دارمانين يوم الخميس إن فرنسا ستستقبل حوالي 230 راكبا من سفينة أوشن فايكنغ في الميناء العسكري في مدينة تولون يوم الجمعة.

بدأ خفر السواحل الفرنسي في وقت سابق عملية إجلاء طبي لسفينة إنقاذ المهاجرين التي كانت متوجهة إلى كورسيكا على أمل أن تقدم فرنسا لركابها ميناء آمنا.