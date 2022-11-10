«الفلوجة» بدلا من «خيرسون».. أحدث زلات لسان بايدن

في زلة لسان جديدة، وخلال إحدى تصريحاته نسي الرئيس الأميركي جو بايدن المدينة التي قررالجيش الروسي الإنسحاب منها في أوكرانيا، وبدلا من ذلك قال أن الجنود الروس ينسحبون من الفلوجة، المدينة العراقية حيث وقعت أكثر المعارك دموية في حرب العراق، والصحيح هو أن الجيش الروسي أعلن الأربعاء عن انسحابه من مدينة خيرسون جنوب شرق أوكرانيا.

ولكن سرعان ما صحح بايدن نفسه، وذكر خيرسون، لكن عباراته كانت مشوشة بعض الشي. ففي مؤتمر صحافي في وقت سابق من الأربعاء، قال الرئيس: «أعتقد أنهم كانوا ينسحبون من الفلوجة وأن القوات الروسية ستعود عبر النهر إلى الجانب الشرقي من نهر دنيبر.»

