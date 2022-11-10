قمة «الناتو» المقبلة تركز على دعم أوكرانيا

أعلن حلف شمال الأطلسي الـ(ناتو)، أمس، أن القمة المقبلة لقادة «الناتو» ستعقد في فيلنيوس بليتوانيا يومى 11 و12 يوليو 2023.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، إن الاجتماع يأتي فيما يواجه الحلف «البيئة الأمنية الأكثر تعقيداً، وغير القابلة للتوقع منذ الحرب الباردة».

وأضاف أن قادة الحلف سيوافقون على اتخاذ خطوات إضافية لزيادة قدرات الدفاع، ومراجعة زيادة الإنفاق الدفاعي، ومواصلة دعمهم أوكرانيا.

وقال وزير خارجية ليتوانيا غبريليوس لاندسبرغيس، إن بلاده «ستعمل جاهدة للترحيب بالسويد وفنلندا عضوين كاملي العضوية» خلال القمة.