السويد تغلق مفاعلا نوويا جنوب البلاد لخلل فني

أغلق مفاعل في محطة طاقة نووية جنوب السويد بشكل غير متوقع الأربعاء، بعد عطل في توربين، حسبما أعلنت هيئة البث السويدية الرسمية.

وقالت ديزيريه ليليفال، المتحدثة باسم المحطة إن "مفاعل 3 في اوسكارشامن فصل عن شبكة الطاقة بسبب توقف للتوربين. جاري العمل على حل المشكلة."

وأعلنت نورد بول، شبكة تبادل طاقة في أنحاء أوروبا، أن مدة التوقف غير معلومة "وستصدر معلومات إضافية خلال 24 ساعة."

لدى السويد، وتعدادها نحو 10 ملايين نسمة، 6 مفاعلات نشطة في 3 محطات: ثلاث مفاعلات في فورسمارك شمال ستوكهولم واثنان في رينغالز ومفاعل في أوسكارشامن.