كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 633.3 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 633.3 مليون إصابة حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 633 مليونا و364 ألفا و887.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و602 ألف و887 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.