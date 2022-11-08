روسيا تحظر التعاون العسكري مع 74 شركة أجنبية

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن روسيا فرضت حظرا على التعاون العسكري مع 74 شركة أجنبية ردا على العقوبات الغربية.

وتشمل القائمة شركات من دول "معادية"، ومنها 20 شركة من ألمانيا. كما تشمل القائمة شركات من بلغاريا وبريطانيا وكندا وجمهورية التشيك واستونيا وليتوانيا وسلوفاكيا ومونتينيجرو وبولندا والولايات المتحدة.

وفي أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا يوم 24 فبراير، فرضت العديد من الدول وكذلك الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على موسكو.

وتقوم روسيا بشكل منتظم بالرد بإجراءات مضادة. وفي مايو الماضي، على سبيل المثال، حظرت موسكو العلاقات التجارية مع نحو 30 شركة، معظمها كانت أفرع سابقة لشركة الطاقة الروسية جازبروم.