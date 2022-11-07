مقتل 19 بعد سقوط طائرة ركاب تنزانية في بحيرة فيكتوريا

قال رئيس وزراء تنزانيا إن ما لا يقل عن 19 شخصاً لقوا حتفهم، بعد سقوط طائرة تابعة لشركة برسيشن إير في بحيرة فيكتوريا، لدى محاولتها الهبوط في مطار بمدينة بوكوبا المطلة على البحيرة.

وأضاف قاسم ماجاليوا لصحافيين في بوكوبا «كل التنزانيين يشاطرونكم الأحزان لرحيل هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم». وكانت رئيسة تنزانيا، سامية صولحو حسن، قد قدمت تعازيها لمن فقدوا أحباء.

وقالت هيئة الإنقاذ والإطفاء، إن المنقذين نقلوا 26 ناجياً إلى بر الأمان، بعد سقوط الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية، وفيها 43 راكباً، هم 39 راكباً وطياران اثنان وطاقم من شخصين، كانوا في الرحلة «بي دبليو 494»، التي أقلعت من العاصمة الاقتصادية دار السلام، متوجهة إلى المدينة المطلة على البحيرة في منطقة كاغيرا.

وأظهر تسجيل مصور، نشر على وسائل إعلام محلية، الطائرة وقد غمرت المياه جزءاً كبيراً منها، فيما سعى عناصر إنقاذ وصيادون لإخراج الأشخاص إلى بر الأمان.

وحاول عمال الإغاثة رفع الطائرة من المياه، مستخدمين الحبال ورافعات، وبمساعدة أهالي المنطقة.