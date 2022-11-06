رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يغادر المستشفى

غادر رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان المستشفى الأحد، بعد ثلاثة أيام من إصابته بالرصاص في ساقيه في محاولة اغتيال فاشلة، حسب ما أفاد أحد مساعديه المقرّبين.

وقال وزير الإعلام السابق فؤاد شودري لوكالة فرانس برس إنه غادر المستشفى، بينما عرض تلفزيون محلّي مشاهد تُظهره وهو يغادر عيادة في لاهور على كرسي متحرّك مرتدياً ثياب المستشفى.

وكان عمران خان (70 عاماً) يتحدث إلى أنصاره الخميس من حاوية شاحنة في وزير أباد على بعد حوالى 170 كيلومتراً شرق العاصمة، عندما أطلق شخص النار باتجاهه.

واحتُجز رجل في أعقاب الهجوم الذي قال مسؤولون حكوميون إنّ منفذه تحرك وحيدا من تلقاء نفسه وأنه "متطرّف".