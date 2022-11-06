انطلاق أعمال مؤتمر المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ اليوم

تنطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، وتستمر حتى الـ18 من نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من جانب زعماء دول العالم، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

ويتضمن المؤتمر ثلاث فاعليات رئيسة، تتمثل الأولى في افتتاح المؤتمر صباح اليوم، والثانية افتتاح قمة الزعماء، الإثنين، والثالثة تتمثل في افتتاح الشق رفيع المستوى من المؤتمر في الـ15 من نوفمبر الجاري.

وتعقد اليوم جلسة إجرائية، يتحدث فيها رئيس مؤتمر «كوب 26» ألوك شارما، يتم بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من رئيس «كوب 26» إلى رئيس مؤتمر «كوب 27»، يعقبها إلقاء بيان من جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بوصفه رئيساً لمؤتمر «كوب 27».