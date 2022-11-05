مجلس الأمن يفشل في اتخاذ موقف حول كوريا الشمالية بسبب الانقسام

حال انقسام مجلس الأمن الدولي في جلسته التاسعة دون اتخاذ قرار هذا العام حول موضوع كوريا الشمالية، أو يتخذ إجراء ضد التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.

ولم يتفق الأعضاء الخمس عشرة في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة على بيان مشترك اليوم الجمعة في نيويورك.

وبدلا من ذلك دان عدد من الدول - بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - بشكل منفصل التجارب الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ.

وانتقد السفير الصيني تشانغ جون في جلسة الجمعة التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تغذي دوامة التصعيد.

ومع ذلك، شدد أيضا على أن بكين تعارض بوضوح أي تسلح نووي في شبه الجزيرة الكورية.