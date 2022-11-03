نتانياهو وحلفائه يفوزون بأغلبية واضحة في الانتخابات الإسرائيلية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أمس فوز زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو وحلفاؤه بأغلبية مقاعد الكنيست.

وأظهرت النتائج حصول الليكود على 32 مقعدا، و18 مقعدا للحزبين المتدينين المتشددين، يهودوت هتوراه لليهود الاشكناز الغربين وحزب شاس لليهود الشرقيين (سفراديم)، و14 مقعدًا لتحالف اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية».

وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاسة نتانياهو حصلت على 64 مقعدا، مقابل حصول كتلة يائير لبيد المنتهية ولايته على 51 مقعدا.

وإثر إعلان النتائج، هنأ لبيد، نتانياهو، زعيم حزب الليكود، على فوزه في الانتخابات التشريعية،

التي جرت في الأول من نوفمبر.

وقال لبيد في بيان أصدره مكتبه: «دولة إسرائيل فوق أي حساب أتمنى التوفيق لنتانياهو والنجاح لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل».

وأبلغ لبيد نتانياهو بأنه أصدر تعليماته إلى مكتبه بالكامل للتحضير لانتقال منظم للسلطة.

