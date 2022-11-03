سبب مفاجئ يمنع بابا الفاتيكان من التجول على متن الطائرة خلال رحلته للبحرين

حالت آلام الركبة التي يعاني منها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الخميس دون أن يتمكن من التجول على متن الطائرة البابوية للترحيب بالمراسلين الذين يرافقونه خلال رحلته للبحرين كما كان يفعل عادة.

ويسير البابا البالغ من العمر 85 عاما متكئا على عكاز منذ أصيب بتمزق في أربطة ركبته في وقت مبكر من العام الجاري ويستخدم أحيانا كرسيا متحركا، ولكنه كان دائما ما يتجول على متن الطائرة خلال الرحلات الجوية ليتبادل أطراف الحديث مع الصحافيين من هيئة الصحافة في الفاتيكان.

وقال فرنسيس للصحافيين خلال رحلته إلى البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام، "اليوم أشعر بألم شديد ولن أستطيع التحرك على متن الطائرة، لذلك سأجلس وأقبلوا أنتم عليّ".

وأوضح أنه خضع لعلاج طبيعي أمس الأربعاء وأن ركبته دائما ما تؤلمه في اليوم التالي.

ورغم الألم، بدا البابا في حالة مزاجية جيدة، وقام الصحافيون بتحيته واحد تلو الآخر في مقدمة الطائرة.

وقال فرنسيس "ستكون رحلة ممتعة وستعطينا الفرصة للتدبر".