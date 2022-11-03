السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس عن استضافة المملكة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 32.

وقال في كلمة المملكة في الجلسة الختامية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية: «يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، على ما لمسناه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما نود أن نثني على الجهود المبذولة والملموسة لإنجاح هذه القمة والمتمثلة بالإدارة الحكيمة لأعمالها، والتي عكست حُسن التنظيم وتميز الإعداد».

وأكد وزير الخارجية تثمين المملكة لمخرجات القمة التي تُعد تجسيداً لدور الجامعة العربية في خدمة العمل العربي المشترك.

وقال:«انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على ديمومة التعاون القائم بيننا على جميع الأصعدة، فإننا نعلن عن استضافة بلادنا لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 32. ويسرنا أن نرحب بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة الدول الأعضاء في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية».