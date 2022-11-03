بولندا تبدأ في بناء حاجز على الحدود مع روسيا

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، أمس، أن بولندا بدأت في بناء حاجز مؤقت على طول حدودها التي تبلغ طولها 210 كيلومترات مع جيب كالينينغراد في روسيا، وذلك من أجل تعزيز أمنها.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الوزير قوله في مؤتمر صحافي، إن هذا القرار يأتي بعد تقارير تفيد بأن المطار في كالينينغراد بدأ في استقبال رحلات جوية من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت بولندا قد قامت مطلع هذا العام ببناء جدار على حدودها مع بيلاروسيا، بعد أن اتهمت الكرملين بالتخطيط لدفع الآلاف من الأشخاص من دول تشمل العراق وسورية وأفغانستان إلى حدوها أواخر عام 2021.

وقال بلاشتشاك إن هذه الخطوة كانت تهدف للعمل على زعزعة استقرار بولندا، ومنعها من دعم أوكرانيا.