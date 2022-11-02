تركيا تطالب ألمانيا بإحياء محاولة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

يأمل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أن يساعد «حوار وثيق» مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في إحياء عملية انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر مكتب أردوغان أن الرئيس شدد في مكالمة هاتفية، أمس، مع شولتس على الحاجة إلى «إحياء الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ومفاوضات الانضمام والمحادثات الرامية إلى تجديد الاتحاد الجمركي». وأضاف المكتب أن الزعيمين ناقشا حرب روسيا وأوكرانيا، والتوترات التي وقعت أخيراً بين أنقرة واليونان.

كانت تركيا قد حصلت على وضع دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رسمياً في 1999، لكن تم تجميد المحادثات بالفعل.

وتشير بروكسل إلى تدهور وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.