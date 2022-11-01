الأمم المتحدة: نسعى لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال كلمته في القمة العربية الـ31 بالجزائر اليوم الثلاثاء، أن العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات.

وأوضح أن الأمم المتحدة تدعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال غوتيريش: "ندعو لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم".

وإشار إلى أن قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الانبعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به.