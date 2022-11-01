أبو الغيط: هناك دول عربية تتعرض لتهديدات من أطراف غير عربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته في القمة العربية الـ31 بالجزائر، أن المنطقة العربية تواجه أزمة أمن غذائي.

وأكد أن الدول العربية تحتاج "لاستراتيجية موحدة للتعامل مع الأزمات عبر نهج جماعي تتم بلورته".

كما أكد أن استراتيجية الأمن الغذائي المعروضة على القمة نموذج لما يمكن أن تقوم به الدول العربية لمواجهة الأزمات.

وأوضح أن هناك دول عربية عدة تتعرض لتهديدات من أطراف غير عربية، إضافة لتهديدات إرهابية ومن ميليشيات.

وأضاف أن "الحوثيين يواصلون المرواغة ونواصل دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني لمواجهة أزماته".

وأشار إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "ينذر بما هو أسوأ وسط صمت دولي مريب".