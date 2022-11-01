بكين: على أميركا التوقف عن محاولة تحجيم الصين

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لنظيره الأميركي، أمس، إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن محاولة احتواء وتحجيم الصين، وتجنب خلق عقبات أمام العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أن وانغ أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية أمس، أن قيود التصدير التي فرضتها واشنطن على الصين، ألحقت أضراراً بالغة بحقوقها المشروعة، ويجب العدول عنها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل، إن بلينكن ناقش خلال المكالمة حرب روسيا مع أوكرانيا، والتهديدات التي يشكلها الصراع لأمن العالم واستقراره الاقتصادي.

وشدّدت الولايات المتحدة مراراً على ضرورة بقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين، لكنها حذرت أيضاً في الآونة الأخيرة بشأن تداعيات دعم بكين للحرب الروسية على أوكرانيا.

وظلت الصين، وهي شريك استراتيجي لروسيا، على الحياد بشأن الحرب الأوكرانية، إذ انتقدت العقوبات الغربية ضد روسيا، لكنها لم تؤيد أو تدعم عملياتها العسكرية.

كما ناقش بلينكن مع نظيره الصيني الحاجة إلى إدارة العلاقات الأميركية الصينية بشكل مسؤول، حسبما جاء في البيان.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس جو بايدن، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين، وقال الرئيس شي جين بينغ، إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد سبل للتوافق لمصلحة الطرفين.

وجاءت هذه التصريحات قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في بالي الشهر المقبل، والتي من المحتمل أن يلتقي خلالها الزعيمان على هامش القمة.