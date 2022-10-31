النرويج تعلن رفع جهوزيتها العسكرية رغم عدم وجود تهديد مباشر

سترفع النرويج، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتشارك حدودا مع روسيا في القطب الشمالي، مستوى جهوزيتها العسكرية، على ما أعلن رئيس وزرائها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم رصد أي تهديد مباشر ضد المملكة.

وقال يوناس غار ستوره خلال مؤتمر صحافي "سترفع وزارة الدفاع اعتباراً من الغد (الثلاثاء) مستوى الجهوزية في النرويج".

وأضاف "ليس لدينا اليوم أي سبب للاعتقاد أن روسيا تريد جر النرويج أو أي بلد آخر مباشرة إلى الصراع، لكن الحرب في أوكرانيا تجعل من الضروري على كل دول الناتو أن تكون أكثر حذراً".

وأضاف رئيس الوزراء "يتعين علي الإشارة إلى أنه لم يحدث أي شيء في اليوم السابق أو الأيام الماضية يدفعنا إلى رفع الجهوزية الآن. إنه تطور مع الوقت يقودنا إلى ذلك".

من جهته، أوضح وزير الدفاع بيورن أريلد غرام، أن رفع مستوى الجهوزية العسكرية يتمثل بشكل ملموس في إجراءات لوجستية وأمن الاتصالات والأمن حول منشآت الجيش.

وأمام التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، زادت النرويج بشكل كبير ميزانيتها الدفاعية وقدراتها الاستخباراتية في أقصى الشمال حيث تبلغ حدودها مع روسيا 198 كيلومترا.