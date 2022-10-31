قتلى وجرحى بانفجار صهريج وقود في بغداد

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع جمهورية العراق، في ضحايا انفجار صهريج وقود في بغداد، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها إلى حكومة العراق وشعبها الشقيق، وإلى أهالي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وحسب مصادر أمنيّة وطبّية عراقية، قُتل تسعة أشخاص على الأقلّ، وأصيب 13 آخرون، جرّاء حادث انفجار صهريج وقود ليل السبت داخل مرآب سيّارات في شرق بغداد.

وقال قائد عمليّات بغداد أحمد سليم، إنّ انفجار صهريج للغاز شرق بغداد أسفر عن تسعة قتلى مدنيّين و13 مصاباً. وأكّد أنّ «حادث انفجار الصهريج فنّي، وليس عملاً إرهابياً». وقع الحادث في مرآب مفتوح للسيّارات، قرب ملعب لكرة القدم ومقهى في حيّ سكني ببغداد.

عقب الحادث، أعلن رئيس الجمهوريّة عبداللطيف رشيد، في تغريدة، أنّه يُتابع «باهتمام النتائج المؤلمة لحادث انفجار الصهريج، وتسبّبه في وقوع ضحايا وأضرار». ودعا الجهات المعنيّة إلى «إجراء تحقيق دقيق بالحادث ومحاسبة المقصّرين».