روسيا: المسيّرات المنفذة لهجوم القرم استخدمت "المنطقة الآمنة" لتصدير الحبوب

أعلنت روسيا الأحد أنها عثرت على حطام المسيّرات التي هاجمت أسطولها في سيفاستوبول، مشيرة إلى أنها استخدمت "منطقة آمنة" لتصدير الحبوب وطرحت احتمال أن تكون أُطلقت من "سفينة مدنية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "مسيّرات بحرية كانت تتحرّك في المنطقة الآمنة التابعة لممر تصدير الحبوب"، مضيفة أنها "رفعت" جزءا من حطام المسيّرات من البحر.

وعلقت روسيا السبت الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيوي لإمدادات الغذاء العالمية، وذلك ردا على الهجوم الذي ألقت باللوم فيه على أوكرانيا وبريطانيا.

وأتاح اتفاق الحبوب تصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء النزاع في فبراير. وتسبب الحصار المضروب على موانئ أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثار مخاوف من حدوث مجاعة في دول عدة.