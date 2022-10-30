رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الكوري في ضحايا حادث التدافع

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال الاحتفالات المقامة في منطقة "ايتايون" وسط العاصمة سيؤول ،وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس يون سوك يول.