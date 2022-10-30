العاصفة المدارية «نالغي» تصل إلى الفلبين وتخلّف 45 قتيلاً

وصلت العاصفة المدارية «نالغي» التي تهدد العاصمة مانيلا، أمس، إلى الفلبين، بعدما سبقتها فيضانات وانزلاقات تربة خلّفت 45 قتيلاً على الأقل، وفقاً لأرقام رسمية جديدة مخفضة.

وتجتاح العاصفة «نالغي» جزيرة لوزون الرئيسة في الفلبين، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 95 كيلومتراً في الساعة، منذ وصولها بعد الفجر إلى اليابسة.

لكن الدمار بدأ قبل وقت طويل من وصول العاصفة إلى البر، فقد غمرت أمطار غزيرة مناطق ريفية في جنوب جزيرة مينداناو، الخميس، أعقبتها انزلاقات تربة وفيضانات قاتلة الجمعة.

وعدّلت الحكومة الحصيلة الرسمية لضحايا العاصفة، أمس، من 72 إلى 45 قتيلاً. وأقر مسؤولو الدفاع المدني بأن عناصر فرق الإنقاذ الذين أرسلوا إلى جنوب البلاد، الذين غمرته الفيضانات، الجمعة، أخطأوا في إحصاء العدد، إذ تم احتساب بعض الضحايا مرّتين.

بدوره، أكد قائد جهاز الدفاع المدني الوطني، رافايليتو أليخاندرو، انخفاض الحصيلة، والعثور على القتلى في موقع الكارثة في منطقة مينداناو (جنوب)، وقال إن خمسة أشخاص آخرين قضوا نحبهم في مناطق أخرى في أنحاء البلاد.

وانتقد الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، مسؤولي الدفاع المدني والمسؤولين المحليين، أمس. وقال عبر التلفزيون «من المهم أن ننظر إلى الوراء ونرى لماذا حدث هذا. لماذا لم نتمكن من إجلائهم؟ لماذا عدد الضحايا مرتفع جداً؟».