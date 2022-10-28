أوكرانيا تعلن انقطاعات "غير مسبوقة" للكهرباء في منطقة كييف

أعلنت أوكرانيا انقطاعا "غير مسبوق" في التيار الكهربائي في منطقة كييف الجمعة مع تضرر منشآت الطاقة الأوكرانية بشدة جراء الضربات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

من جانبها، أعلنت روسيا الجمعة أنها أكملت تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، من بينهم 41 ألفا نشروا في أوكرانيا، في إشارة تدل على رغبة الرئيس فلاديمير بوتين في عكس الاتجاه بسرعة بعد سلسلة من النكسات.

وكتبت شركة "دتيك" الأوكرانية الخاصة على فيسبوك الجمعة "للأسف، ستفرض قيود إضافية على الإمدادات الكهربائية في الأيام المقبلة".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء أن المدير التنفيذي للشركة دميترو سخاروك، أوضح أن "هذه القيود ستستمر من خمس إلى ست ساعات" مقابل أربع ساعات في السابق.

وقال شويغو خلال حوار نقله التلفزيون الروسي مع بوتين "لقد أنجزت مهمة تجنيد 300 ألف شخص" مشيرا إلى أن 41 ألفا منهم موزّعون في وحدات عسكرية في أوكرانيا، فيما أشاد الرئيس الروسي بـ"وطنية" المجندين الذين تمت تعبئتهم.

وأضاف "ليست هناك مهمات إضافية مخطط لها" مشيراً إلى أن روسيا لا تخطط لتعبئة المزيد من جنود الاحتياط والمدنيين في المستقبل القريب.

بدوره قال بوتين "أريد أن أشكر كل من انضم إلى صفوف القوات المسلحة. أشكركم على هذا الولاء للواجب، على هذه الوطنية".