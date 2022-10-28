روسيا تكمل تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط

أكملت روسيا تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، خلال حوار نقله التلفزيون الروسي مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال شويغو فيما كان جالسا أمام بوتين "لقد أنجزت مهمة تجنيد 300 ألف شخص" مشيرا إلى أن 41 ألفا منهم موزّعون في وحدات عسكرية في أوكرانيا، فيما أشاد الرئيس الروسي بـ"وطنية" المجندين الذين تمت تعبئتهم.