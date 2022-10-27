هجوم بسيف على مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية

ألقت السلطات النيوزيلندية القبض على امرأة بعد أن تعرض مكتب رئيسة الوزراء غاسيندا أردرن لهجوم بسيف اليوم الخميس.

وقالت الشرطة إن امرأة (57 عاما) اعتقلت على صلة بالحادث الذي وقع في مكتب أردرن في أوكلاند.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تساعد المرأة الشرطة حاليا في تحقيقاتنا في المسألة ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر".

وتحطمت نافذة في المكتب ، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن قنبلة دخانية ألقيت أيضا على المبنى.

وقالت الشرطة إنه لم تسجل إصابات وإن المكتب كان خاليا وقت الهجوم.