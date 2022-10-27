السوداني يتعهد تعزيز علاقات العراق الخارجية وعدم الدخول في سياسة المحاور

تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتعزيز علاقات بلاده الخارجية على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركةِ وعدم الدخول في سياسة المحاور.

وقال السوداني، في منهاج حكومته الذي وزع قبيل عقد جلسة البرلمان مساء اليوم، إن "البرنامج يتضمن 23 محورا أبرزها تعزيز علاقات العراق مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة خاصة مع دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وعدم السماح بأن يكون العراق ممرا أو مقرا للاعتداء على الدول الأخرى والطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل".

وتعهد السوداني بعدم الدخول في سياسة المحاور وإتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع وحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان وفقا للدستور العراقي وخاصة ما يتعلق بقانون النفط والغاز.

كما تعهد بمواصلة الحوار بين العراق ودول التحالف الدولي بشأن تواجد القوات الدولية في العراق وفقا لما تحدده الحاجة ومتطلبات ديمومة الأمن والاستقرار "بما يحفظ للعراق سيادته ووحدته والإعداد لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية ومشروع النفط والغاز".

وذكر رئيس الوزراء المكلف أن الحكومة وضعت هدفا لتخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة للبلاد خلال ثلاثة سنوات إلى 80 % من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع الاستثمار في القطاعات وعدم الاعتماد على القطاع النفطي.