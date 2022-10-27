الاتحاد الأوروبي ينتقد العقوبات الإيرانية على السياسيين والصحافيين الأوروبيين

انتقد الاتحاد الأوروبي العقوبات الأخيرة التي فرضتها إيران على السياسيين والصحافيين الأوروبيين ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية بحتة".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو في بروكسل اليوم الخميس، "بدلا من التركيز على الانتقام السياسي والعقوبات المضادة"، يجب على السلطات الإيرانية أن تضمن "الحريات الأساسية" للشعب الإيراني.

وكانت طهران قد فرضت عقوبات على 12 فردا وثمانية كيانات بما في ذلك القسم الناطق بالفارسية من مؤسسة دويتشه فيله الألمانية وشركتين ألمانيتين وأعضاء من البرلمان الأوروبي، ردا على الإجراءات العقابية التي فرضت على إيران بشأن القمع الجاري للتظاهرات في البلاد.

وقال ستانو إنه تم تبني العقوبات الأوروبية على إيران "بناء على أسس قانونية واضحة".