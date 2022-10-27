شولتس: فرنسا وألمانيا «متقاربتان جداً»

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، أن فرنسا وألمانيا تبقيان «متقاربتين» جداً، و«تخوضان التحديات معاً»، وذلك إثر لقاء في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإحياء التعاون بين البلدين، أمس.

وقال المستشار الألماني أيضاً في تغريدة «كان نقاشاً مهماً وجيداً جداً حول إمدادات الطاقة الأوروبية وارتفاع الأسعار ومشاريع التسلح المشتركة».

وأعلن الإليزيه أن الاجتماع بين ماكرون وشولتس كان «بنّاء جداً»، وأفضى إلى تشكيل مجموعات عمل في مجالات الطاقة والدفاع والتطوير.

وأفاد الإليزيه أن ماكرون وشولتس «بحثا العلاقة الفرنسية الألمانية في روح من العمل الوثيق جداً على المديين المتوسط والبعيد».