موسكو تتهم واشنطن وكييف بانتهاك اتفاقية حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية

قدمت روسيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى إنشاء لجنة من أعضاء المجلس، للتحقيق في «انتهاك الولايات المتحدة وأوكرانيا» اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والتكسينية، على خلفية ما تقول روسيا إنها «أنشطة بيولوجية» في أوكرانيا.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أن مسودة مشروع القرار الروسي الذي قدمته روسيا، الثلاثاء، تنص على تقديم تقرير مع توصيات إلى مجلس الأمن بحلول يوم 30 نوفمبر المقبل، ثم إبلاغ الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية (السامة) بنتائج التحقيق.

يأتي ذلك في وقت حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، من أن استخدام روسيا سلاحاً نووياً تكتيكياً سيكون «خطأ فادحاً هائلاً».