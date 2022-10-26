تحذير أميركي من حدوث هجوم إرهابي في جنوب إفريقيا 29 أكتوبر

أفادت السفارة الأميركية في جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء بأن الحكومة الأميركية تلقت معلومات بأن إرهابيين قد يقدمون على تنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة وموقعا غير محدد في منطقة ساندتون الكبرى في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم 29 أكتوبر الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه لم ترد أي معلومات إضافية بشأن توقيت أو أسلوب أو هدف الهجوم المحتمل.

يشار إلى أن جوهانسبرج هي المركز الاقتصادي لجنوب إفريقيا وأن منطقة ساندتون هي مكان مقرات كبرى الشركات في البلاد وأحد أغنى ضواحيها.