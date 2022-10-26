إعصار "سيترانغ".. قتل 28 وحرم الملايين من الكهرباء في بنغلادش.. (فيديو)

لقي 28 شخصاً على الأقل حتفهم وفقد أربعة آخرون إثر إعصار ضرب بنغلادش حيث انقطع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص، على ما ذكرت السلطات الأربعاء.

وعثر غواصون من جهاز الإطفاء على أربعة جثث تعود لأفراد طاقم قارب غرق أثناء مرور الإعصار في خليج البنغال.

ووصل الإعصار "سيترانغ" إلى اليابسة في جنوب بنغلادش في ساعة متأخر الإثنين وتمكّنت السلطات من نقل حوالى مليون شخص إلى بر الأمان قبل وصوله.

وقال عبدالله باشا من جهاز الإطفاء "عثرنا على جثة مساء الثلاثاء وثلاثة آخرين صباح اليوم (الأربعاء). وما زال أربعة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين".

ومازال قرابة خمسة ملايين شخص محرومين من الكهرباء الأربعاء، بحسب ديباشيش شاكرابارتي، المسؤول في مكتب تزويد الريف بالكهرباء.

وذكرت الحكومة أن ما يقرب من عشرة آلاف منزل متداع ذوي أسقف من الصفيح قد "دمرت أو تضررت" واقتلعت المحاصيل على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وتسبب الإعصار في اقتلاع أشجار على بعد مئات الكيلومترات عن مركز العاصفة وصولا إلى العاصمة دكا.

وصدرات أوامر لحوالي 33 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا من ميانمار، ممن نُقلوا بشكل مثير للجدل من البر الرئيس إلى جزيرة معرّضة للعواصف في خليج البنغال، بالبقاء في منازلهم ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في صفوفهم.