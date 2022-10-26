كييف تريد شراكة متينة مع لندن.. وموسكو لا تأمل بتحسن العلاقات

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، رئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي سوناك، مؤكداً أنه مستعد لـ«مواصلة تعزيز» العلاقات بين أوكرانيا والمملكة المتحدة.

وقال زيلينسكي عبر «تويتر» موجهاً «تهانيه» إلى سوناك «أتمنى لكم التوفيق في التغلب على جميع التحديات التي تواجه المجتمع البريطاني والعالم بأسره اليوم. أنا على استعداد لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأوكرانية - البريطانية».

في المقابل، أعلن الكرملين أن روسيا ليس لديها «أي أمل» بتحسن العلاقات مع بريطانيا، بعد تعيين ريشي سوناك رئيساً جديداً للوزراء.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمام الصحافيين «في هذا الوقت، لا نرى أي بوادر ولا أي أساس، وليس لدينا أي أمل في حصول تغييرات إيجابية من أي نوع كان في المستقبل القريب».

حتى قبل تعيين الملك تشارلز الثالث سوناك رئيساً للوزراء، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن قيادة بريطانيا من شخص ذي إرث هندي يشكل «علامة فارقة». وقال بايدن خلال احتفال، أول من أمس، في البيت الأبيض بمناسبة عيد ديوالي «إنه أمر مذهل للغاية وعلامة فارقة وأمر مهم».