الشرطة الألمانية تقتل رجلاً حاول التعدي بسكين على أفرادها

قتلت الشرطة الألمانية رجلا كان يُشْتَبَه أنه مثير للشغب وذلك بعد أن حاول التعدي بسكين على شرطيين في مدينة تسولبريش بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة والادعاء في بون، أن الرصاصة أحدثت إصابة للرجل "31 عاماً" كانت من الخطورة لدرجة أن طبيب الطوارئ الذي تم استدعاؤه لم يفلح في إنقاذه.

وأفاد بيان الشرطة بأن شرطة أويسكيرشن تلقت اتصالاً هاتفياً من امرأة قالت إن رجلا يحاول اقتحام منزل والديه بالقوة، وحضرت الشرطة ووجدت المشتبه به في المكان.

وتابع البيان: "وفقا للشواهد الأولية، يُعْتَقَد أن الرجل حاول مباشرة مهاجمة الشرطيين بسكين استلها"، وذكر أن أحد الشرطيين أطلق رصاصة من سلاح الخدمة على الرجل الذي توفي بعد ذلك بقليل، وتم تقديم رعاية نفسية لأقارب القتيل ولأفراد الشرطة الذين شاركوا في المهمة.